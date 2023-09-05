Минфин разместил на аукционе облигации на 6,4 миллиарда

На аукционе 5 сентября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 6,43 млрд грн, что на 0,83 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,26 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

5 сентября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,48 млрд грн под 18,31% с погашением 18 июня 2025;

2,95 млрд грн под 19,19% с погашением 4 ноября 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.