Рада поддержала увольнение главы Фонда госимущества Умерова

Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 302 народных депутата.

«Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование», — отметил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 4 сентября, Рустем Умеров, который должен занять место Алексея Резникова в должности министра обороны, подал в Верховную Раду заявление об освобождении от должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должно занять Рустем Умеров.

Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны. Парламент одобрил его отставку.