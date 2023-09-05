Глава Антимонопольного комитета подала в отставку. Рада поддержала заявление Ольги Пищанской

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская подала заявление об увольнении. Об этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в Telegram.

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По его словам, вместо Пищанской Антимонопольный комитет должен возглавить Павел Кириленко, который сейчас возглавляет Донецкую областную военную администрацию.

Глава фракции уточнил, что кандидатура Пищанской на должность главы Фонда госимущества пока не рассматривается.

«Должность главы ФГИУ пока остается без назначения», — отметил Арахамия.

Первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской.

Он уточнил, что Пищанская отказалась от предложения возглавить Фонд госимущества, поэтому эта должность остается вакантной.

Отметим, что Ольга Пищанская возглавляла АМКУ с июля 2020 года.

Напомним

«Минфин» писал, что глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.