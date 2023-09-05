«єОселя»: за неделю банки увеличили выдачу льготных ипотечных кредитов

Почти 200 украинцев взяли на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 273 млн грн. С начала действия программы уже 2877 семей получили льготные ипотечные кредиты на 4 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли почти 200 украинцев. 60% из них — военнослужащие и силовики. Для них, как и для медиков, педагогов и ученых, действует льготная ставка кредитования — 3%. Также мы наблюдаем рост спроса на кредиты по программе под 7%, что доступны для всех украинцев, не имеющих своего жилья. На прошлой неделе такие кредиты получили три десятка семей", — отметила Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе есть 198 кредитов, среди которых:

кредиты под 3% получили 115 военнослужащих и силовиков, 32 педагога, 19 медиков и 3 ученых;

кредиты под 7% получили 26 украинцев без собственного жилья и 3 внутренне перемещенных лица.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (133 кредита) и у застройщика (60). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 59;

города Киева — 25;

Днепропетровской области — 14;

Ровенской, Черниговской, Хмельницкой областей — по 11;

Волынской области — 7.

Напомним

«Минфин» писал, что ранее за неделю украинцы получили льготных ипотечных кредитов на 200 млн грн.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре прошлого года. Реализовывают программу Минэкономики, Минцифры, Укрфинжилло и «Дия». Банками-партнерами «єОсели» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.