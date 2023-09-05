Курс валют на 5 сентября: Доллар и евро на наличном рынке продолжают дешеветь

Во вторник, 5 сентября, на наличном рынке курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро снизился на 1 копейку в покупке, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−38,00 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,84, евро — 40,87−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,38−39,76 грн/евро.

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