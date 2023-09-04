Резников рассказал, сколько Украине стоит один день войны

День войны стоит Украине $100 миллионов. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

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«День войны стоит нам $100 млн. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так», — отметил Резников.

При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день — это 3% всего, что «попало на войну».

Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда — в том числе на армию.

«Армия сегодня — крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей», — добавил министр обороны.

Напомним

Сегодня, 4 сентября, Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.