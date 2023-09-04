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4 сентября 2023, 14:05 Читати українською

Резников рассказал, сколько Украине стоит один день войны

День войны стоит Украине $100 миллионов. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

День войны стоит Украине $100 миллионов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«День войны стоит нам $100 млн. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так», — отметил Резников.

При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день — это 3% всего, что «попало на войну».

Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда — в том числе на армию.

«Армия сегодня — крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей», — добавил министр обороны.

Напомним

Сегодня, 4 сентября, Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+54
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 сентября 2023, 14:19
#
Це з яйцями чи без?
+
+69
Oligarh
Oligarh
4 сентября 2023, 14:37
#
Всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так, лично я покупаю яйца по 17 и мне за это нихрена не будет— отметил Резников
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 сентября 2023, 16:06
#
Для чого взагалі щось аргументовано доводити, показувати і взагалі розпинатись перед 73%? 73% не здатні на якусь логіку чи факти. для 73% головне вкинути «ЯЙЦЯ» і понеслось…
73% - тупі по визначенню. Тому 73% і втратили величезні території і економіка з -35% за минулий рік…
Для 73% покажуть по зомбоящику все, що їм треба знати і в що вірити, а кремлеботи закріплять ефект в інтернеті! 73%, продовжуйте дивитись на «ЯЙЦЯ»!!!
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