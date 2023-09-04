Курс валют на 4 сентября: Доллар и евро дешевеют

В понедельник, 4 сентября, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Курс евро снизился на 25 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−38,10 грн. Евро покупают за 40,65 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,87, евро — 40,90−41,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,46−39,85 грн/евро.

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