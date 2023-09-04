Латвия планирует увеличить финансирование украинских беженцев на 10 миллионов евро

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 млн евро , чтобы они поддержали украинцев. Об этом идет речь в информации на портале правовых актов TAP, сообщает Delfi.

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

28 марта 2023 г. был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21,79 млн евро для покрытия расходов органами местного самоуправления в 2023 году, оказывавших поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.

Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32,15 млн евро, чтобы и дальше покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку мигрантам из Украины.

Читайте также: Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Министр финансов должен будет проинформировать Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) об изменениях в ассигнованиях. Если Комиссия Сейма не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях вступят в силу.