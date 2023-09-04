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4 сентября 2023, 11:31 Читати українською

Латвия планирует увеличить финансирование украинских беженцев на 10 миллионов евро

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 млн евро, чтобы они поддержали украинцев. Об этом идет речь в информации на портале правовых актов TAP, сообщает Delfi.

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 млн евро, чтобы они поддержали украинцев.
Фото: pixabay.com

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28 марта 2023 г. был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21,79 млн евро для покрытия расходов органами местного самоуправления в 2023 году, оказывавших поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.

Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32,15 млн евро, чтобы и дальше покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку мигрантам из Украины.

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Министр финансов должен будет проинформировать Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) об изменениях в ассигнованиях. Если Комиссия Сейма не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях вступят в силу.

Источник: Минфин
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