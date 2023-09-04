Российское правительство не позволит иностранным банкам легко уйти из страны

Заместитель министра финансов россии Алексей Моисеев заявил, что правительство не позволит иностранным банкам легко уйти из страны. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной — мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов», — отметил Моисеев.

Отвечая на вопрос о заявках на продажу активов, Моисеев сказал, что австрийский Райффайзен банк не обращался с такой просьбой.

Он также рассказал, что ему известно о заявке одного иностранного банка на продажу активов, которое находится на рассмотрении правительственной комиссии.

Кто может выйти из рф

По данным, The Moscow Times, возможность выхода из россии рассматривают три банка:

Райффайзен банк,

ЮниКредит,

Ситибанк.

Перед началом войны данные банки имели суммарные активы на 3,5 трлн рублей ($27,5 млрд) и держали вклады российских граждан почти на 1 трлн рублей ($27,5 млрд).

Напомним

Минфин писал, что Национальный антитеррористический центр Чешской Республики расследует деятельность австрийской группы Raiffeisen Bank в россии.