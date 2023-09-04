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4 сентября 2023, 8:01 Читати українською

Банки предупредили, что девальвация гривни к доллару может ускориться

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года. Это уже в новом — до конца 2023 года.

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года.
Фото: flickr.com/НБУ

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Девальвация сдвинута и дальше: в 2024 году с 41,2 грн/$ до 41,9 грн/$. А в 2015-м — с 41,9 грн/$ до 42,3 грн/$.

При этом НБУ по-прежнему подчеркнул, что не рассчитывает конценсус-прогноз самостоятельно, а опирается на оценку Focus Economics. Однако предложил банкам отталкиваться именно от него.

«Отмечаем, что базовый сценарий, хоть и построен на основе макроэкономического прогноза НБУ, но отражает ориентиры или предположения именно для целей оценки устойчивости. В частности, приведенные показатели курса гривны к доллару США получены из отчета CIS Plus Countries − May 2023 компании Focus Economics, это не прогноз Национального банка», — заявил регулятор.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 сентября 2023, 8:08
#
А нічого, що між кінцем 2023 і початком 2024 року одна новорічна ніч???
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Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
4 сентября 2023, 8:18
#
А тя тя! Танцює тьотя, а тя тя! :)
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Qwerty1999
Qwerty1999
4 сентября 2023, 8:47
#
Уважаемый Минфин — хватит мутить воду
и вешать лапшу на уши лохторату…

Это прогноз частной американской фирмы
Focus Economics, а не официальная позиция НБУ…

Так что не стоит в очередной раз выносить неправдивую информацию в заголовок публикации и нагнетать панику на наличном валютном рынке…
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Kharakternyk
Kharakternyk
4 сентября 2023, 8:52
#
Прям очі відкрили:)
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