Банки предупредили, что девальвация гривни к доллару может ускориться

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года. Это уже в новом — до конца 2023 года.

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Девальвация сдвинута и дальше: в 2024 году с 41,2 грн/$ до 41,9 грн/$. А в 2015-м — с 41,9 грн/$ до 42,3 грн/$.

При этом НБУ по-прежнему подчеркнул, что не рассчитывает конценсус-прогноз самостоятельно, а опирается на оценку Focus Economics. Однако предложил банкам отталкиваться именно от него.

«Отмечаем, что базовый сценарий, хоть и построен на основе макроэкономического прогноза НБУ, но отражает ориентиры или предположения именно для целей оценки устойчивости. В частности, приведенные показатели курса гривны к доллару США получены из отчета CIS Plus Countries − May 2023 компании Focus Economics, это не прогноз Национального банка», — заявил регулятор.