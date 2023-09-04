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4 сентября 2023, 10:00 Читати українською

Заправляйтесь с Абанком и Mastercard выгодно — получайте скидку до 5 грн на литр!

С 01.09.2023 года в Абанке стартовала выгодная акция: при заправке в сети автозаправочных комплексов ОККО с картой Mastercard от Абанка клиенты могут получить скидку баллами Fishka, а именно:

  • 5 грн/литр за ГП или бензин;
  • 2,5 грн/литр по ГАЗ.

Максимальная сумма скидок, которую можно получить за месяц — 1000 грн баллами на вашу карту Fishka.

Период проведения акции: 01.09.2023−30.09.2023.

Для участия в акции нужно иметь:

  • карту Mastercard от Абанка (если у вас еще нет карты, вы можете получить ее за несколько минут в мобильном приложении А24 или в любом отделении банка);
  • карту Fishka (если у Вас ее нет — установите и зарегистрируйтесь в мобильном приложении Fishka).

Детали акции на сайте Абанка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

О Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard — глобальная технологическая компания в области платежей. Наша миссия — обеспечивать безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и укреплять цифровую экономику, которая предоставляет преимущества всем и всюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что нас вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесу реализовывать их наибольший потенциал. Мы ведем бизнес в более чем 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, открывающий бесценные возможности для всех.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
4 сентября 2023, 11:36
#
На постійній основі, було б класно…
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