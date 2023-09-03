Украинцам рассказали, как получить 15 миллионов помощи в случае гибели родственника-военного. Алгоритм действий

В Украине семья погибшего военнослужащего или военнослужащего имеет право на получение единовременной денежной помощи (ЕДП) в размере 15 млн грн. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила представительница Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Екатерина Тищенко.

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Родственники погибшего военного могут реализовать право на получение денежной помощи со дня его гибели — после получения свидетельства о смерти.

Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

родителей;

одного из супругов, который не женился во второй раз;

детей, не достигших совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и обучаются на дневной форме обучения;

иждивенцев погибших, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

При этом если человек, имеющий право на получение ЕДП, в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовал его, то его доля распределяется между другими лицами, имеющими право на получение помощи.

Как получить помощь

Сумма ЕДП составляет 15 млн грн. Она назначается и выплачивается равными долями всем людям, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.

На первом этапе идет речь о 1/5 части от назначенной суммы ЕДП. Остаток выплачивается ежемесячно, равными долями в течение следующих 40 месяцев.

Для назначения выплат члены семьи должны обратиться в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и написать соответствующее заявление.

К заявлению члены семьи должны добавить копии следующих документов: