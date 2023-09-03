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3 сентября 2023, 10:01 Читати українською

Коломойскому избрали меру пресечения: содержание под стражей с возможностью залога в 500 миллионов

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Судья постановил заключить его под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает «Суспильне».

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн.
Фото: скриншот с видео

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Также Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокатов могут в течение пяти дней. При внесении залога Коломойский будет обязан находиться в Днепре.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме. Об этом попросил адвокат Коломойского, ссылаясь на то, что дело базируется на персональных данных.

Также сам Коломойский запретил фотографировать его во время рассмотрения дела. Судья Ковтуненко поддержал ходатайство стороны защиты.

В то же время, приговор зачитали в открытом режиме.

Коломойский не будет вносить залог

Коломойский не планирует вносить залог более чем в 500 млн грн. Об этом заявили его адвокаты.

По словам защитников олигарха, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что у Коломойского есть заболевания, о которых не было упомянуто при рассмотрении дела в суде. О каких именно заболеваниях идет дело они не рассказали.

Напомним

«Минфин» писал, что в субботу, 2 сентября, детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в отмывании более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу.

В частности, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 — мошенничество;
  • ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
3 сентября 2023, 11:08
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Чудово!
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