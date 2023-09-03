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3 сентября 2023, 11:05 Читати українською

Бывший глава SEC назвал неизбежным одобрение спотового биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неизбежно одобрит ETF на базе спотовой цены первой криптовалюты. Об этом заявил бывший председатель SEC Джей Клейтон в интервью CNBC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неизбежно одобрит ETF на базе спотовой цены первой криптовалюты.
Фото: pixabay.com

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«Одобрение неизбежно. Дихотомия между фьючерсным и денежным продуктами не может продолжаться вечно», — заявил он.

Клейтон отметил, что не удивлен решением ведомства отложить рассмотрение заявок на запуск спотовых биткоин-ETF от BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie как минимум до середины октября.

При этом экс-глава SEC отказался от ответа на вопрос о том, как бы он поступил на месте действующего председателя Комиссии Гэри Генслера.

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«Ясно, что биткоин — это не ценная бумага. Всем ясно, что розничные и институциональные инвесторы хотят получить доступ к нему. И, что более важно, некоторые из наших наиболее доверенных поставщиков хотят предоставлять биткоин розничной публике», — добавил он.

Источник: Минфин
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