Цена биткоина достигнет $150 000 после того, как американский регулятор одобрит ETF — эксперт

Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит биткоин-ETF, первая криптовалюта сможет преодолеть отметку в $150 000 и приблизится к $180 000. Об этом сооснователь аналитической компании Fundstrat Том Ли рассказал в эфире CNBC.

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Эксперт отметил, что биржевые фонды на базе цифрового золота зарекомендовали себя на международном уровне, но поддержка США станет краеугольным камнем для местной криптоиндустрии.

«Когда спотовый биткоин-ETF одобрят, думаю, спрос на него превзойдет ежедневное предложение самого актива», — пояснил он.

Ли также отметил, если SEC не одобрит заявки, у первой криптовалюты все еще есть потенциал для роста за счет халвинга, который состоится в апреле 2024 года.

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Биткоин-ETF в Европе

Британская компания Jacobi Asset Management запустила первый в Европе спотовый биткоин-ETF. Компания разместила его на бирже Euronext Amsterdam под тикером BCOIN.

Продукт регулирует Комиссия по финансовым услугам Гернси.

The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF позиционируется как «первый фонд цифровых активов, соответствующим статье 8 SFDR благодаря стратегии декарбонизации».

Напомним

15 июня BlackRock направила в SEC заявку на спотовый биткоин-ETF. Вслед за финансовым гигантом аналогичные запросы поступили от Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree и Invesco.