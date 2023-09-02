Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2023, 14:09 Читати українською

Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)

Британский автопроизводитель Mini представил два новых электромобиля — городской хэтчбек Cooper и кроссовер Countryman. Об этом сообщает пресс-служба Mini.

Британский автопроизводитель Mini представил два новых электромобиля — городской хэтчбек Cooper и кроссовер Countryman.
Фото: bmwgroup.com

Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Mini Cooper

Новый электрический Cooper доступен в двух конфигурациях. Базовая версия машины оснащена электродвигателем мощностью 181 л.с. С его помощью машина сможет разгоняться с места до 100 км/ч в 7,3 секунды и проехать 305 км с полностью заряженным аккумулятором, емкость которого составляет 40,7 кВт/ч.

Более мощный вариант с электромотором на 215 л.с. разгоняется до сотни за 6,7 секунды, а аккумулятор увеличенной до 54,2 кВт/ч. Запас хода составляет 402 км.

Объем заднего багажника составляет 200 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 800 литров.

Mini пока не раскрывает цены на новый электрокар. Европейские продажи новинки стартуют весной 2024 года.

Интерьер новинки поменялся. Внутри появился необычный круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы. Отдельной приборной панели решили избавиться.

Mini Countryman

Кроссовер также будет доступен в двух электрических модификациях. Новый Countryman имеет длину 4429 мм, что на 13 см больше, чем у предшественника. Кроме того, автомобиль стал на 6 см выше и немного шире.

Британский автопроизводитель отмечает, что новый Countryman является самой большой моделью Mini. Объем багажника увеличился на 55 литров и составляет 460 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 1450 литров.

Фанатам марки предложат две электрические модификации новинки. В начальной версии Countryman E установлен электродвигатель мощностью 201 л. Этого достаточно, чтобы машина разгонялась с места до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Countryman SE ALL4 оснастили парой электромоторов суммарной отдачей 308 л.с. Независимо от версии, на авто установлена тяговая батарея емкостью 64,7 кВт/ч, которой достаточно для преодоления 462 км на одном заряде.

Интерьер кроссовера практически полностью повторяет новый Mini Cooper. Внутри появился круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Tesla представила новую Model 3 2024 модельного года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
zig4free
zig4free
2 сентября 2023, 15:00
#
Интересная модель
+
0
Ranet
Ranet
2 сентября 2023, 15:55
#
Ну миник допустимо, но кантрик зачем?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами