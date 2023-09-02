Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на $49 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 28 августа по 1 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,15 млн и продал $638,32 млн. Чистая продажа валюты составила $638,17 против $589,11 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $49,06 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $195,36 млн;

продал $16 845,95 млн.

Чистая продажа валюты составила $16 650,59 млн.

Читайте также: НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты