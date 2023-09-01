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1 сентября 2023, 18:03 Читати українською

Игорный бизнес за август заплатил налогов в 10 раз больше, чем за весь 2021 год

За август 2023 г. игорный бизнес заплатил 2,28 млрд грн налогов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета В Р по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

За август 2023 г.
Фото: pixabay.com

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«Это в 10 раз больше, чем за весь 2021 год и почти в 3 раза больше, чем за весь 2022 год», — отметил Железняк.

По его словам, за восемь месяцев года с игорного бизнеса собрано уже налогов на 5,6 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.

«Это +1,5 млрд грн/год для бюджета», — отметил Железняк.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lolik1837
Lolik1837
1 сентября 2023, 18:48
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Вот даже не знаю как эту новость оценивать . Положительно? Отрицательно?
Это типа население страны стало больше играть и проигрывать , а казино с этих денег какую то часть заплатило государству в виде налогов ?
Как-то вот двойственное чувство
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