Игорный бизнес за август заплатил налогов в 10 раз больше, чем за весь 2021 год

За август 2023 г. игорный бизнес заплатил 2,28 млрд грн налогов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета В Р по финансам , налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Это в 10 раз больше, чем за весь 2021 год и почти в 3 раза больше, чем за весь 2022 год», — отметил Железняк.

По его словам, за восемь месяцев года с игорного бизнеса собрано уже налогов на 5,6 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.

«Это +1,5 млрд грн/год для бюджета», — отметил Железняк.