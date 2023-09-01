Tesla представила модернизированную Model 3 (фото)

Компания Tesla представила новую Model 3 2024 модельного года. Электрокар изменился снаружи, а также стал более технологичным. Об этом сообщает CarBuzz.

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Дизайн

Новая Tesla Model 3 отличается измененным дизайном. Впереди появились узкие фары, а противотуманные фары теперь не отдельный элемент.

Сзади можно увидеть обновленные фонари. Они стали немного меньше, но выглядят более утонченно.

Также в Tesla заявили, что новая Model 3 стала более обтекаемой. Это положительно сказалось на запасе хода и динамике разгона.

Характеристики

Электромобиль стал легче и теперь весит 1765 кг. Это на 65 кг меньше текущей модели.

Новая Tesla Model 3 в версии Standard Range RWD теперь может проехать до 513 км на одном заряде. Модификация Long Range AWD может быть преодолена без подзарядки 629 км.

Кроме этого, для электромобиля была увеличена скорость зарядки. Отмечается, что пополнить запас хода на 282 км можно всего за 15 минут.

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Интерьер

В интерьере установлен большой 15,4-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы. Под ним расположены две беспроводные зарядки для электронных гаджетов.

Кроме этого была улучшена шумоизоляция салона. Для дополнительного уюта предусмотрена контурная подсветка.

Стоимость

Стоимость и дата выхода новой Tesla Model 3 остаются неизвестными. Ожидается, что электромобиль появится уже в этом году и станет немного дешевле.