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1 сентября 2023, 14:39 Читати українською

В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки по адресу

Теперь документы и посылки до 30 кг можно отправить из Румынии в Украину с помощью курьера Nova Post. Клиенты могут вызвать курьера по любому румынскому адресу с понедельника по пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Теперь документы и посылки до 30 кг можно отправить из Румынии в Украину с помощью курьера Nova Post.
Фото: Новая почта

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Услуга действует на всей территории Румынии. Стоимость вызова курьера составляет 80 грн, которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.

Как заказать курьера

Чтобы заказать курьера Nova Post в Румынии, нужно:

  1. Подготовить и упаковать посылку самостоятельно.
  2. Заполнить заявку по вызову курьера в мобильном приложении Nova Рost или на сайте.
  3. Оплатить доставку онлайн.
  4. Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера по вашему адресу.
  5. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.

Важно: если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка будет возвращена отправителю. При этом все расходы по возврату оплачивает отправитель.

Отследить посылку можно с помощью трекинга на сайте Nova Post и в мобильном приложении.

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Напомним

Из Украины в Румынию можно отправить посылки в любой адрес и в отделение Nova Post, которое открылось в июне этого года в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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