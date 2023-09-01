Теперь документы и посылки до 30 кг можно отправить из Румынии в Украину с помощью курьера Nova Post. Клиенты могут вызвать курьера по любому румынскому адресу с понедельника по пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки по адресу
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Услуга действует на всей территории Румынии. Стоимость вызова курьера составляет 80 грн, которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.
Как заказать курьера
Чтобы заказать курьера Nova Post в Румынии, нужно:
- Подготовить и упаковать посылку самостоятельно.
- Заполнить заявку по вызову курьера в мобильном приложении Nova Рost или на сайте.
- Оплатить доставку онлайн.
- Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера по вашему адресу.
- Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.
Важно: если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка будет возвращена отправителю. При этом все расходы по возврату оплачивает отправитель.
Отследить посылку можно с помощью трекинга на сайте Nova Post и в мобильном приложении.
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Напомним
Из Украины в Румынию можно отправить посылки в любой адрес и в отделение Nova Post, которое открылось в июне этого года в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3.
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