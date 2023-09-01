Акции Samsung выросли на 6% на фоне сообщения о поставках чипов памяти для Nvidia

Акции Samsung подскочили более чем на 6% после сообщения о том, что компания выиграла право поставлять передовые чипы памяти для лидера в сфере искусственного интеллекта Nvidia. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что акции Samsung подскочили больше всего с января 2021 после сообщения о том, что южнокорейская электронная компания начнет поставлять новое поколение памяти, оптимизированное для работы с ускорителями ИИ — с четвертого квартала.

«После успешного вхождения в цепочку поставок HBM Nvidia мы предполагаем, что Samsung станет одним из основных поставщиков HBM3 (память, — ред.)», — говорится в отчете компании.

Samsung заключила соглашение на поставку HBM3 для Nvidia, когда ее чипы прошли финальный тест качества, проведённый американским разработчиком. Снабжение ключевых микросхем памяти начнется уже в следующем месяце.

Для Nvidia это возможность получить лучшие цены или производительность и более стабильные поставки, потому что расширяет свои возможности.

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Кроме того, поставщики Samsung также выросли на этих новостях: