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1 сентября 2023, 11:31 Читати українською

Спрос на новые авто вырос на 56% — Укравтопром

С января по август 2023 украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс. новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

С января по август 2023 украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс.
Фото: freepik.com

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В последний месяц лета украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

По отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%.

Самые популярные авто

Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1118 шт. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 49%.

Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти в четыре раза до 611 ед.

На третьей позиции в рейтинге Renault — 501 авто (+143%).

Четвертый результат у BMW — 433 авто (+120%).

Спрос на автомобили Skoda вырос на 145% в годовом исчислении — до 394 авто, этого хватило, чтобы занять пятое место.

Читайте также: Названы самые популярные в Украине автомобили из США

Бестселлер

Титул бестселлера на рынке новых легковушек в августе достался автомобилю Renault Duster — 473 регистрации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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