Курс валют на 1 сентября: Доллар подешевел на 5 копеек

В пятницу, 1 сентября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Евро не изменился в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро остался на прежнем уровне.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−38,04, евро — 41,30−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,68−40,05 грн/евро.

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