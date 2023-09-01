Национальный банк в августе 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,36 млрд. Это самый большой объем с февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты
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Всего с начала 2023 года Нацбанк продал на межбанке $16,57 млрд.
«Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+$1,7 млрд), возможно немного падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, поскольку они на рекордном уровне», — прокомментировал первый заместитель председателя
Напомним
«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.
Комментарии - 9
З якого це дива? Чим вище курс — тим гірше для економіки, пояснював це тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211865/
Так зменшуйте, не купуйте імпорт, курс-то навіщо для цього підвищувати? Нам вирівнювати зараз нічого не треба, увесь дефіцит покриє Захід, навіщо руйнувати стабільність, економіку, робити усіх українців біднішими та обвалювати допомогу фронту, щоб що? Щоб Захід витратив менше коштів на нас чи яка мета?