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1 сентября 2023, 10:06 Читати українською

НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты

Национальный банк в августе 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,36 млрд. Это самый большой объем с февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в августе 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,36 млрд.
Фото: bank.gov.ua

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Всего с начала 2023 года Нацбанк продал на межбанке $16,57 млрд.

«Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+$1,7 млрд), возможно немного падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, поскольку они на рекордном уровне», — прокомментировал первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
Игорь УА
Игорь УА
1 сентября 2023, 10:38
#
Надо опускать официальный курс хотя бы на 5 гривен.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
1 сентября 2023, 11:44
#
До 44−47 за доллар смогут думаю погасить ажиотаж, при том что это будет официальный курс, а реальный будет в районе 48 что будет очень хорошо для экономики и ЗВР
+
0
Alex2006
Alex2006
1 сентября 2023, 11:53
#
>будет в районе 48 что будет очень хорошо для экономики
З якого це дива? Чим вище курс — тим гірше для економіки, пояснював це тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211865/
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
1 сентября 2023, 12:04
#
Янукович теж тримав курс і що в нього скінчілися ЗВР, будуть вони наприклад ще тримати курс пів року сінчатся ЗВР і все… і тоді треба буде піднімати вже на до 48 а до 68 а можн і вище…в наступному році допомоги нам буде меньше…чім раніше вони піднімуть тим краще думаю якщо підняти сьогодні вистачіть і до 42…
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0
Alex2006
Alex2006
1 сентября 2023, 11:44
#
Навіщо? Лише щоб ті, хто нагреблись долару по 40+, могли вийти зі збитків ціною занепаду економіки, нового витку інфляції і послаблення допомоги фронту? Інших причин нема.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
1 сентября 2023, 11:47
#
Тому що потрібно зменшувати споживання імпорту і хоч трохи вирівнювати торгівельний баланс.
+
0
Alex2006
Alex2006
1 сентября 2023, 11:55
#
>Тому що потрібно зменшувати споживання імпорту
Так зменшуйте, не купуйте імпорт, курс-то навіщо для цього підвищувати? Нам вирівнювати зараз нічого не треба, увесь дефіцит покриє Захід, навіщо руйнувати стабільність, економіку, робити усіх українців біднішими та обвалювати допомогу фронту, щоб що? Щоб Захід витратив менше коштів на нас чи яка мета?
+
0
uxui
uxui
1 сентября 2023, 11:52
#
Дальше больше спаливания дров, и это говорит о том, что экспортеры не готовы продавать валюту по нерыночному курсу. Запасаемся попкорном и ждемс ракету по 70+
+
0
Alex2006
Alex2006
1 сентября 2023, 12:04
#
«Неринковий курс» — він лише в головах експортерів) Насправді ринковий курс зараз біля 34, якби експортери не притримували виручку. Ну, а мрії кабанчиків, хто влетів з купівлею долару по 40+, про якісь там ракети, ми чуємо постійно)) Добре, що це лише їх мрії :)
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