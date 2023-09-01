НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты

Национальный банк в августе 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,36 млрд. Это самый большой объем с февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Всего с начала 2023 года Нацбанк продал на межбанке $16,57 млрд.

«Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+$1,7 млрд), возможно немного падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, поскольку они на рекордном уровне», — прокомментировал первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.