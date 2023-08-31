Всемирный банк выделяет $232 миллиона на экстренные ремонты поврежденного жилья украинцев

Всемирный банк направит Украине $232 млн на компенсации за мелкие ремонты частных домов и пострадавших от российского вторжения квартир. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Денежные средства будут выделяться в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)». Запуск проекта будет заниматься Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановление).

Участники программы будут получать компенсацию за ремонты.

Согласно расчетам, финансирование позволит возместить затраты на устранение частичных повреждений и ремонты 98 тыс. отдельных домов и 8 тыс. семей в 160 многоквартирных домах в пяти регионах.

«Проект поддержит правительство Украины в создании основ для устойчивого, инклюзивного и зеленого восстановления — это колоссальная задача, которая потребует времени и значительной международной поддержки», — заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

Начальное финансирование проекта составляет $232 млн, из которых $70 млн — кредит Международного банка реконструкции и развития, обеспеченный гарантией правительства Японии, $162,5 млн — грант от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки восстановления и реформирования Украины.

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Позже ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов, говорится в сообщении.

«По состоянию на февраль 2023 года, общую стоимость нанесенного ущерба жилищному сектору Украины оценивали более чем в $50 млрд. Этот проект призван помочь отремонтировать примерно две трети поврежденных жилых домов в стране, которые считаются пригодными для ремонта», — говорится в сообщении.

Проект HOPE — четвертый рамочный проект Всемирного банка, утвержденный в Украине в этом году.