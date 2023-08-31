Курс валют на 31 августа: евро продолжает дорожать

В четверг, 31 августа, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 8 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,30−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,89−40,28 грн/евро.

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