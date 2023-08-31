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31 августа 2023, 10:03 Читати українською

Коррупционеров приравняют к государственным изменникам: как реально искоренить коррупцию

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает приравнивание коррупции к государственной измене на период военного положения. Ранее с такой инициативой выступил Президент. Возможные изменения вызвали неоднозначную реакцию и критические отзывы о невозможности побороть коррупцию только ужесточением ответственности. О том, какие должны быть три основных компонента антикоррупционной политики, рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Президент заявил о планах приравнять коррупцию к государственной измене на период военного положения.

Изменение поведенческих стереотипов

Это непростая задача, ведь в предыдущие эпохи коррупция не являлась болезнью общества, а была его основой, благодаря которой общество выживает (да и называется она не коррупцией, а другими, более ласковыми словами; именно нынешнее слово «коррупция» уже несет смысл неприемлемости). В советское время получить определенные товары и услуги можно было только за счет коррупции — представьте себе, что речь идет о медицинской услуге вашему близкому родственнику. Таким образом, поведенческие стереотипы, которые веками обеспечивали выживание, сейчас сдерживают развитие.

Для того, чтобы преодолеть эти поведенческие стереотипы, нужна не только пропаганда, но, прежде всего, возможность получить определенное благо законным образом (вот почему, например, таким большим злом является блокировка налоговых накладных или невозмещение НДС — по факту, оно умножает на ноль все усилия государства и общества). Ну, и большую роль играет личный пример людей, наделенных властью, а также социальная неприемлемость коррумпированных лиц — грубо говоря, не подавать руку взяточникам и ворам.

Предупреждение и предотвращение

Основой коррупционного деяния является возможность его совершения: там, где нет возможности совершения коррупции, там не нужно ни наказывать, ни проповедовать. Коррупция питается непрозрачностью (непубличностью) и дискрецией (волюнтаризмом, правом государственного служащего принимать решение по своему усмотрению, неточностью и двусмысленностью формулировок нормативно-правовых актов и т. п.). Отсюда вытекают инструменты преодоления коррупции.

Первое — прозрачность: возможность публичного контроля, открытость механизмов принятия решений. Вот почему гражданское общество требует открытия публичных реестров, закрытых во время военного положения. Вот для чего нужны открытые конкурсы, общественные советы, прямые трансляции процедур и т. д.

Второе — цифровизация: формализация алгоритмов, и предоставление услуг или принятие решений компьютером вместо человека там, где это возможно.

Третье — дерегуляция: отмена многочисленных устаревших ограничений, которые можно обойти «в порядке исключения».

Четвертое — приватизация: уменьшение сфер влияния должностных лиц в пользу открытых рынков.

Пятое — децентрализация: уменьшение влияния небольшого количества должностных лиц в пользу местных общин, где и контролировать легче.

Неотвратимость наказания

Вроде бы, и здесь все просто, но нет: приходится еще и еще раз подчеркивать презумпцию невиновности (представьте себе, у государственных служащих такая же презумпция невиновности, как и у других граждан), необходимость доказательной базы, конкурентность судебного процесса (права на защиту) и т. п. Сама по себе неотвратимость наказания ничего не решает, это доказывают примеры стран с очень высоким уровнем наказаний, но неискорененной коррупцией.

Первый из трех компонентов продвигают политики и моралисты. Политикам это выгодно: «начни с себя», а мы тем временем оставим старые системы неизменными. Третий компонент требует общество, этим занимаются журналисты-следователи, общественные активисты и многочисленные правоохранительные органы: количество органов все больше, бюджеты все больше, результат такой же неудовлетворительный для общества. Вторым компонентом занимается НАПК, он является основой Государственной антикоррупционной программы, — но ни политикам, ни обществу этот компонент не очень понятный и не приоритетный.

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Представьте, что это стул на трех ножках. Вы не сможете усидеть на нем, если у вас одна ножка более короткая или подпиленная.

В настоящее время самый проблемный из трех компонентов — второй: прозрачность, подотчетность, упрощение, автоматизация, дерегуляция, приватизация, децентрализация и т. д.

Автор:
Пекар Валерий
Преподаватель Пекар Валерий
Киево-Могилянская бизнес-школа
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+45
nitrolog
nitrolog
31 августа 2023, 10:14
#
Цей закон роблять для того щоб ховати всі справи, бо зелені настільки тупо і нахабно крадуть, що приховувати це важко, і треба виходить садити, а не можна бо свої, тож тепер справи по «держзраді» будуть передаватись в СБУ де будуть успішно поховані…
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+15
korvin29
korvin29
31 августа 2023, 10:23
#
Вы абсолютно правы. Теперь у нас топ коррупционеров стали послами назначать. 🤡🤡🤡
+
0
korvin29
korvin29
31 августа 2023, 10:21
#
Единственный способ победить коррупцию это передать руководство над НАБУ и ДБР в ФБР, руководство над СБУ передать в АНБ США, упростить притягивание к ответственности судей.
+
0
AlexZerg
AlexZerg
31 августа 2023, 10:41
#
В ФБР и АНБ коррупции нет?
+
0
mantis05
mantis05
31 августа 2023, 12:14
#
В США уровень коррупции в разы выше нашего, просто называется лоббированием интересов. Ну, а когда конкретно мелкий человек даёт на лапу, в интересах проверки итд- такое у них сплошь да рядом, поэтому ровняться на США- точно не стоит. Та же Финляндия- вполне справляется с этим, как пример.
Ну и опять-таки: лоббирование, а-ля законную коррупцию, надо вводить на общих основаниях: есть яблоки на яблоне- парочку можно и украсть, но рубить дерево, чтобы упало по-ходу пару яблок- вот от такого подхода надо избавляться. Ну, и куда без возврата НДС: в развитых странах, траты на страховку, спорт, образование, детские товары и кучу всего- можно вернуть с налоговых вычетов и НДС. У нас же- это самый старый способ тырить бабло.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
31 августа 2023, 13:21
#
Лобіювання це зовсім не те що Ви написали та не тотожне з корупцією. Лобіювання простими словами це коли даєш гроші в обмін на те, що чиновник працює в твоїх інтересах, але В РАМКАХ ЗАКОНУ. Корупція ж завжди поза законом, тому це різні речі.
+
+15
zig4free
zig4free
31 августа 2023, 10:28
#
А когда начнут давать по 15 лет — военкомы пока отделываются только увольнениями.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
31 августа 2023, 13:22
#
Ви дійсно думаєте що збільшився максимальний термін покарання з 12 років до 15 щось зміниться? У нас хоч на рік когось посадили хто вкрав 24+ мільйони?
+
0
Ranet
Ranet
31 августа 2023, 11:16
#
Разве НАПК полномочно реализовать эту пирамиду второго компонента из пяти пунктов, где второй и третий нужно объединять?
Оно даже если захочет, то не сможет!
И реально, зачем надрываться, если третий компонент, без честной судебной реформы, не реализуем в принципе.
+
0
Ranet
Ranet
31 августа 2023, 11:44
#
Даже, не так!
Вот чего не хватает Могилянке, так это системности 😉
Для реализации компонентов и создания антикоррупционной табуретки о трех ножках, необходимо:
3 компонент — судебная реформа
2 компонент:
Децентрализация — конституционная реформа
Приватизация и дерегуляция — налоговая реформа
1 компонент — гражданские свободы (слова, совести, собраний и т. д.)
В общем, все то, что и тридцать лет назад 😂
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0
mantis05
mantis05
31 августа 2023, 12:15
#
Был бы моложе- может быть и поверил :D Почитайте догмы Вячеслава Чорновола в 92 году, много что узнаете.
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