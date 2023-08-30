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30 августа 2023, 18:58 Читати українською

США ввели санкции против более 120 бизнес-джетов российских компаний

Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками. Под ограничение попал 121 самолет. Об этом заявило Министерство торговли США, сообщает Moscow Times.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками.
Фото: ti-ukraine.org

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Какие самолеты попали под санкции

  • Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авиакомпании «Меридиан»;
  • Два Gulfstream — G550 и G650 «Северо-Запада»;
  • Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 от компании RusJet.

Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета «Меридиана» продолжают выполнять рейсы россией, а также в Турцию и Азербайджан.

Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой — с июня 2023-го. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.

Сколько российских самолетов находятся под санкциями

Министерство торговли США также добавило в санкционный список новые самолеты российских магистральных авиакомпаний. Речь идет еще о 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании:

  • «Аэрофлот»;
  • «Победа»;
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • «Уральские авиалинии»;
  • Utair;
  • «Ямал»;
  • Smartavia.

Всего в списке санкций Минторга США теперь числятся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.

Читайте также: США ввели санкции против российских миллиардеров Фридмана и Авена

Подсанкционные самолеты могут конфисковать

В случае обнаружения полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.

Источник: Минфин
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