Binance запустила сервис для перевода криптовалют в Латинской Америке

Криптовалютная биржа Binance запустила платформу Send Cash в Латинской Америке, которая позволит местным пользователям совершать переводы через Binance Pay на банковские счета. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

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Где доступен новый сервис

Новый сервис доступен в Колумбии, Гондурасе, Гватемале, Аргентине, Коста-Рике, Парагвае, Доминиканской Республике, Панаме и Мексике.

По словам Binance, Send Cash упрощает переводы криптовалют за счет сокращения времени и издержек. Все транзакции совершаются через лицензированных провайдеров.

«Это еще один шаг вперед для Binance, которая подтверждает свою приверженность криптоиндустрии в Латинской Америке, расширению преимуществ с точки зрения финансовой доступности и разработке новых методов использования цифровых активов в повседневной жизни», — заявил региональный менеджер компании Мин Линь.

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По данным Всемирного банка, в 2021 году 42% взрослого населения в Латинской Америке и странах Карибского бассейна не имели доступ к банковским счетам. Во всем мире этот показатель составляет 24% от общей численности населения. В Binance рассчитывают, что криптовалютные решения смогут закрыть этот пробел.

В компании также отметили, что биржа заключила партнерства с Despegar, Credencial Payment и Vita Walle для расширения платежного сервиса.