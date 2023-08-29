Binance рассматривает возможность полного выхода из рф — WSJ

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, превратившегося в головную боль. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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«Рассматриваются все варианты, включая полный выход», — заявил представитель компании в интервью газете.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что Binance помогает россиянам выводить деньги за границу — несмотря на то, что в 2022 году компания заявила, что прекратила работу в стране, выполняет требования западных санкций и ограничила торговлю на своей платформе в россии.

Позже Binance ограничила P2P-торговлю с участием попавших под санкции российских банков.

Напомним

«Минфин» писал, что Binance решила еще больше ограничить российский сервис P2P-торговли. Криптобиржа сообщила пользователям в россии, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей.

Ограничения касаются всех аккаунтов, в том числе прошедших расширенную верификацию по адресу за пределами рф.