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30 августа 2023, 14:05 Читати українською

Стратегия развития финсектора: инфляция до 15%, отклонение курса гривны к доллару от официального ниже 5%

Реализация новой Стратегии развития финансового сектора во время войны предусматривает индекс потребительских цен на уровне менее 15% и возможные отклонения наличного курса гривны к доллару от официального ниже 5%. Таковы краткосрочные индикаторы реализации Стратегии.

Реализация новой Стратегии развития финансового сектора во время войны предусматривает индекс потребительских цен на уровне менее 15% и возможные отклонения наличного курса гривны к доллару от официального ниже 5%.
Фото: slovoidilo.ua

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Согласно документу, среди индикаторов также:

  • проведение оценки устойчивости, включая AQR и стресс-тестирование банков,
  • страхование военно-политических рисков
  • внедрение комплексной системы оздоровления, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка неплатежеспособных учреждений (директива ЕС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Другими индикаторами реализации Стратегии во время войны определены:

  • доступность инструментов урегулирования неработающих кредитов (NPL),
  • обеспечение финансовой и институциональной способности НКЦБФР,
  • урегулирование рынка виртуальных активов,
  • внедрение законодательного регулирования инвестиционных счетов и деятельности рейтинговых агентств в соответствии с требованиями ЕС.

Реализация Стратегии предусматривает также формирование дорожной карты по возобновлению предоставления финуслуг на деоккупированных территориях как часть плана деоккупации территорий Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочна.

Стратегия утверждена по результатам совместной работы Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Источник: Минфин
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