Курс валют на 30 августа: на наличном рынке доллар и евро продолжают дешеветь

В среду, 30 августа, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,10−41,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,74−40,14 грн/евро.

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