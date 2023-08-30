За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 570 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 262 410 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 августа: 570 российских оккупантов, 9 танков и 8 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 262410 (+570) человек,
- танков — 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин 8596 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,
- РСЗО — 733 (+0) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4395 (+8),
- крылатые ракеты — 1419 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,
- специальная техника — 825 (+5).
Источник: Минфин
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