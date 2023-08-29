Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса

Единственным органом, занимающимся проверками бизнеса, о необходимости создания которого заявлял президент Владимир Зеленский, должно стать Бюро экономической безопасности (БЭБ) после его перезапуска. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, завершение реформы БЭБ в том числе будет предусматривать проведение открытого конкурса на руководителя бюро предоставлением ему права на перезагрузку этого органа.

«Собственно то, о чем говорит президент, — это незавершенная реформа БЭБ. Именно БЭБ должен стать тем органом, который должен был заменить собой все органы, осуществляющие уголовное преследование в экономической сфере», — сказал Гетманцев.

По мнению главы комитета, Верховная Рада более двух лет назад приняла достаточно качественный закон о БЭБ.

«Однако назначение налогового милиционера Мельника его руководителем фактически сорвало реформу, ведь орган был полностью сформирован из бывших милиционеров и все самое плохое, что было в налоговой милиции, перешло в БЭБ», — пояснил он.

По его словам, после увольнения этого руководителя, несмотря на единичные успешные «реализации», пока не видно системных качественных изменений.

«Путаница с руководством не идет на пользу реформе. Считаю необходимым провести открытый конкурс на должность руководителя и предоставить руководителю право перезагрузить БЭБ. И тогда то, о чем говорит президент, будет реализовано», — отметил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что Зеленский предложил создать единый орган для проверок бизнеса.