Курс валют на 29 августа: в обменниках доллар подешевел на 20 копеек, евро — на 27 копеек

Во вторник, 29 августа, на наличном рынке курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар подешевел на 20 копеек в покупке и продаже. Курс евро снизился на 27 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,40 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 41,23−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,92 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.