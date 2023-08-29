Южная Корея в следующем году предоставит Украине почти $400 миллионов помощи

Южная Корея в следующем году предоставит финансовую помощь Украине в размере 520 млрд вон ($394 млн). Об этом сообщает Reuters.

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Согласно финансовому отчету Южной Кореи, Сеул в 2024 году предоставит Украине пакет помощи, который будет включать $98 млн на восстановление и $196 млн на гуманитарную помощь.

Также, $98 млн южнокорейское правительство предоставит через международные организации.

Напомним

«Минфин» писал, что Южная Корея в этом году увеличит помощь Украине до $150 млн.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он посетил Бучу, Ирпень, а также почтил память погибших на войне украинских военнослужащих.