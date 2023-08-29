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29 августа 2023, 8:01 Читати українською

Курс валют НБУ: Евро подорожал на копейку

29 августа европейская валюта подорожала на 1 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 39,51 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

29 августа европейская валюта подорожала на 1 копейку.
Фото: pixabay.com

Валютный рынок

28 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,50 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
29 августа 2023, 8:33
#
Ну до, спостерігаємо сьогодні за курсом в обмінниках та машем тим хто купив дорогий бакс 🤣
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