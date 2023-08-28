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28 августа 2023, 16:03 Читати українською

Сооснователь «Яндекса» просит ЕС снять с него санкции после осуждения вторжения России в Украину — Financial Times

Сооснователь российского «Яндекса» Аркадий Волож, который в начале августа впервые за полтора года раскритиковал российское полномасштабное вторжение в Украину, сразу же попросил ЕС отменить введенные против него санкции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Сооснователь российского «Яндекса» Аркадий Волож, который в начале августа впервые за полтора года раскритиковал российское полномасштабное вторжение в Украину, сразу же попросил ЕС отменить введенные против него санкции.
Фото: wikipedia.org

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Юристы Воложа подали просьбу в ЕС об отмене санкций уже через несколько дней после его заявления. По данным издания, чиновники ЕС рассмотрят запрос Воложа в сентябре.

В то же время европейские дипломаты утверждают, что ни одна страна ЕС пока не поднимала вопроса санкций в отношении Воложи на формальных встречах в рамках ЕС.

Санкции ЕС продолжаются каждые полгода, и Волож надеется убедить ЕС не продлевать действие введенных в него ограничений после того, как их действие закончится 15 сентября, сообщили источники, близкие к российскому предпринимателю.

Санкции ЕС могут быть сняты по решению суда или если страны-члены согласятся, что «убедительные доказательства» того, что лицо или организация «больше не соответствует критериям включения в список», заявил представитель Еврокомиссии.

Единственный случай снятия санкций

Пока единственный пример снятия санкций за позицию против российской войны в Украине — это отмена ограничений Великобритании в отношении основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова.

По данным Financial Times, несколько российских подсанкционных бизнесменов также готовы высказаться против российского вторжения, если такого заявления будет достаточно для отмены введенных против них санкций.

Источник: Минфин
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