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28 августа 2023, 15:29 Читати українською

В Нафтогазе рассказали, сколько газа на зиму накоплено в хранилищах

Запасы в украинских подземных хранилищах газа к концу августа выросли до 14 миллиардов кубометров. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

Запасы в украинских подземных хранилищах газа к концу августа выросли до 14 миллиардов кубометров.
Фото: utg.ua

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«Уже фактически достигли цифры в 14 млрд куб. м. Планируемая цель в объеме 14,7 млрд куб. м (до начала отопительного сезона, — ред.) будет выполнена и даже перевыполнена», — сказал он.

Чернышев отметил, что планируемый объем газа предусматривает возможность дополнительных поставок газа генерации для выработки электроэнергии. Украина планирует пройти отопительный сезон без импорта газа.

Украина располагает 12 ПХГ общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.

К осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. планировалось накопить 14,7 млрд куб. м.

Чернышев также напомнил, что Нафтогаз продлил действие тарифного плана для населения в размере 7,96 грн за кубометр еще на год — до 1 мая 2024 года.

Кроме того, Кабинет министров продлил действие специального обязательства, в рамках которого «Нефтегаз» будет продолжать реализовывать природный газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене 7,4 тыс. грн/куб. м до 15 апреля 2024 г., что позволит оставить неизменными тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Источник: Минфин
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