Курс валют на 28 августа: доллар и евро дешевеют

В понедельник, 28 августа, на наличном рынке курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,87−38,60 грн. Евро покупают за 41,15 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,35−38,45, евро — 41,60−41,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,55−39,95 грн/евро.

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