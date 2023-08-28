Укрпочта объявила о выпуске марки «Вечная Память», которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти Защитников Украины. Об этом сообщает глава Укрпочты Игорь Смилянский.
Укрпочта выпускает марку «Вечная Память» (фото)
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«Дата, начатая в 2019 году, сегодня приобрела еще более глубокое содержание. Теперь мы чествуем память героев, которые ежедневно борются за свободу для всей Украины и наше право на существование, как нации» — отметил он.
Где купить
Спецпогашения по всей стране состоятся завтра. Сегодня марку и конверт можно предзаказать онлайн, а уже завтра — приобрести в отделениях Укрпочты.
«Мы долго думали о направлении благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные — дети героев. Если меньше всего, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это. Поэтому 3 гривны с каждого выпуска снова пойдут во благо», — добавил гендиректор Укрпочты.
В качестве эскиза к почтовой марке, приуроченной ко Дню памяти, использована работа заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).
Характеристики
- Художник — Олег Шупляк
- Тираж марки — 500 000
- Номинальная стоимость — U+3,00
- Дата выпуска (год) — 29.08.2023
- Номер по каталогу Укрпочты — 2052
- Размер листа, мм — 140×105
- Размер марки, мм — 40×40
- Количество марок в листе — 5
Напомним
«Минфин» писал, что Укрпочта 24 августа по случаю Дня Независимости официально ввела в обращение почтовую марку «Украина-мать».
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