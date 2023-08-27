Казначейство США введет правила налогообложения для криптовалюты

Криптовалютные брокеры , в том числе биржи и платежные системы, должны будут сообщать новые данные о продажах и обмене цифровых активов пользователями в Налоговую службу США (IRS). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новое правило Казначейства США.

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Что известно

Ведомство также представило новую налоговую форму, которую должны будут заполнять криптокомпании. Майнеры освобождаются от налоговых правил, но это не коснется некоторых децентрализованных финансовых платформ, отмечается в руководстве министерства.

Конгресс и регулирующие органы стремятся ужесточить меры в отношении пользователей криптовалют, укрывающихся от уплаты налогов, говорится в публикации. Предлагаемая новая форма налоговой отчетности — Форма 1099-DA — призвана помочь налогоплательщикам определить, есть ли у них долги по налогам, а также избежать необходимости производить сложные расчеты для подсчета прибыли, пишет издание со ссылкой на заявление Минфина.

К брокерам цифровых активов будут применяться те же правила по предоставлению данных об операциях пользователей, что и к традиционным брокерам, отмечается в статье.

Напомним

В июле кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что в случае победы на выборах освободит конвертацию биткоинов в доллары США от налога на прирост капитала.