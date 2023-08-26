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26 августа 2023, 16:03 Читати українською

ФРС готова и дальше повышать ставку — Пауэлл

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в пятницу, 25 августа, что центральный банк готов к дальнейшему повышению ключевой ставки и продолжит борьбу за возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Об этом сообщает Yahoo.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в пятницу, 25 августа, что центральный банк готов к дальнейшему повышению ключевой ставки и продолжит борьбу за возвращение инфляции к целевому уровню 2%.
Фото: скриншот с видео

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Выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, Пауэлл повторил, что ФРС привержена борьбе с инфляцией, которая в июле достигла 4,3% в годовом исчислении.

«На прошлогоднем симпозиуме в Джексон-Хоуле я выступил с кратким и прямым посланием. Суть моих выступлений в этом году та же: задача ФРС — снизить инфляцию до нашей цели 2%, и мы это сделаем», — сказал Пауэлл.

Он заявил, что, хотя инфляция снизилась со своего пика, что является долгожданным событием, она остается слишком высокой.

«Мы готовы повышать ставку и дальше, если это будет необходимо, и удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока мы не будем уверены, что инфляция устойчиво движется вниз к нашему целевому уровню», — сказал глава ФРС.

Стоит отметить, что базовая инфляция (PCE) достигла 4,3% в июле после показателя 4,1% в июне. Данные за июль по PCE будут официально опубликованы 31 августа.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце июля ФРС увеличила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 5,25−5,5%. Ставка увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года и достигла самого высокого уровня за 22 года.

Источник: Минфин
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