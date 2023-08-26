Годовой доход OnlyFans подскочил до более чем $500 миллионов

По данным материнской компании Fenix International, годовой доход OnlyFans подскочил до более $0,5 млрд. При этом владелец контент-платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил $338 млн дивидендов. Об этом сообщает BBC.

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В отчетности, представленной в британский корпоративный реестр Companies House, говорится, что за год пользователи потратили более $5,5 млрд на платформе OnlyFans, что на $0,7 млрд больше, чем в 2021 году ($4,8 млрд).

Прибыль до налогообложения достигла $525 млн по сравнению с $432 млн в прошлом году.

Количество авторов контента на OnlyFans подскочило на 47% до почти 3,2 млн, а количество пользователей выросло на 27% до почти 239 млн.

Компания также сообщила, что впервые более половины ее доходов приходится на услуги без подписки, такие как подсказки и контент по запросу.

Компания забирает пятую часть платежей, сделанных на сайте, а около 80% уходит авторам контента.

Кому принадлежит OnlyFans

OnlyFans основали отец и сын Гай и Тим Стокли в 2016 году. В 2018 году они продали компанию украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому.

Родвинский родился в Одессе. Его семья эмигрировала в США, когда он был еще ребенком.

OnlyFans — не единственная компания, которой владеет Радвинский. Он является основателем порно-сайта MyFreeCams, а также управляет венчурным фондом Leo.com, инвестирующим в технологические компании.

По данным Forbes, общее состояние Радвинского оценивается в $2 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине OnlyFans за первую половину 2023 года уплатил $928,200 «налога на Google».