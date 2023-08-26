Binance запретила россиянам операции через P2P-сервис со всеми валютами, кроме рубля

Криптовалютная биржа Binance запретила гражданам рф проводить P2P-операции со всеми валютами, кроме рубля. Об этом сообщают местные СМИ.

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Ограничения касаются всех аккаунтов, в том числе прошедших расширенную верификацию по адресу за пределами рф.

Изначально о проблемах сообщили игровые сообщества. Они заметили, что пропала возможность покупать турецкие лиры — это делали, чтобы приобретать игры на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox.

При попытке купить любую валюту появляется сообщение: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». При этом обойти запрет нельзя.

Напомним

В марте 2023 года Binance запретила покупку и продажу долларов и евро через P2P-сервис.