Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила возможности инвестирования в иностранные финансовые инструменты, допустив обращение в Украине долговые ценные бумаги стран — членов G7. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НКЦБФР будет допускать к обращению в Украине долговые ценные бумаги иностранных государств
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НКЦБФР имеет право по собственной инициативе осуществлять предоставление допуска долговым ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные государства:
- Итальянская Республика,
- Канада,
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
- Соединенные Штаты Америки,
- Федеративная Республика Германия,
- Французская Республика,
- Япония.
Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов в обращение на территории Украины (решение
Информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых определены выше иностранные государства, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, Комиссия планирует получать от ПАО «Национальный депозитарий Украины».
По данным НКЦБФР, на 24 августа всего было допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, из которых 412 ценных бумаг иностранных эмитентов (индекс S&P 500), допущенных по инициативе Комиссии.
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