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26 августа 2023, 13:09 Читати українською

НКЦБФР будет допускать к обращению в Украине долговые ценные бумаги иностранных государств

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила возможности инвестирования в иностранные финансовые инструменты, допустив обращение в Украине долговые ценные бумаги стран — членов G7. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила возможности инвестирования в иностранные финансовые инструменты, допустив обращение в Украине долговые ценные бумаги стран — членов G7.
Фото: dtkt.ua

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НКЦБФР имеет право по собственной инициативе осуществлять предоставление допуска долговым ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные государства:

  • Итальянская Республика,
  • Канада,
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
  • Соединенные Штаты Америки,
  • Федеративная Республика Германия,
  • Французская Республика,
  • Япония.

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов в обращение на территории Украины (решение от 21.01.2021 № 34).

Информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых определены выше иностранные государства, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, Комиссия планирует получать от ПАО «Национальный депозитарий Украины».

По данным НКЦБФР, на 24 августа всего было допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, из которых 412 ценных бумаг иностранных эмитентов (индекс S&P 500), допущенных по инициативе Комиссии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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