НКЦБФР будет допускать к обращению в Украине долговые ценные бумаги иностранных государств

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила возможности инвестирования в иностранные финансовые инструменты, допустив обращение в Украине долговые ценные бумаги стран — членов G7. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

НКЦБФР имеет право по собственной инициативе осуществлять предоставление допуска долговым ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные государства:

Итальянская Республика,

Канада,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,

Соединенные Штаты Америки,

Федеративная Республика Германия,

Французская Республика,

Япония.

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов в обращение на территории Украины (решение от 21.01.2021 № 34).

Информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых определены выше иностранные государства, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, Комиссия планирует получать от ПАО «Национальный депозитарий Украины».

По данным НКЦБФР, на 24 августа всего было допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, из которых 412 ценных бумаг иностранных эмитентов (индекс S&P 500), допущенных по инициативе Комиссии.