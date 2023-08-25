Mastercard и Visa отказываются от выпуска криптовалютных карт для Binance — Bloomberg

Компании Mastercard и Visa отказываются от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance на фоне регуляторных проблем биржи. Об этом сообщает Bloomberg.

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Visa прекратила выпуск новых совместных с Binance карт в Европе с июля, сообщил представитель Binance. Mastercard полностью прекратит сотрудничество с Binance в сентябре.

Mastercard отказалась объяснить причину этого шага, а Visa не ответила на запросы о комментариях.

Binance оказалась под пристальным вниманием со стороны финансовых наблюдателей по всему миру. Компания и ее главный исполнительный директор Чанпэн Чжао были привлечены к ответственности со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США за нарушение правил ценных бумаг, а также со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами за уклонение от правил, позволяющих американским пользователям получить доступ к бирже. Компания оспорила обвинения.

«Действия Visa и Mastercard стали последним ударом по попыткам Binance выйти на мейнстримовый рынок, поскольку компания оказалась все более изолированной от традиционной финансовой системы», — отмечает Bloomberg.

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Binance была отключена от банковской системы США в феврале, а в мае потеряла возможность принимать некоторые банковские переводы в Австралии. Совсем недавно Binance решила закрыть годичный продукт под названием Binance Connect, который позволял предприятиям принимать криптовалюту через Visa и Mastercard. Ее банковский партнер в Европе собирается прекратить оказание поддержки в сентябре.

Binance Card, запущенная в рамках усилий по более широкому распространению криптовалюты, позволяет пользователям криптовалютной биржи оплачивать основные ежедневные расходы своими средствами в криптоактивах. Программа Binance Visa Card была представлена в сентябре 2020 года.