Binance получила лицензии в Сальвадоре

Binance стала первой полностью лицензированной криптовалютной биржей в Сальвадоре после получения одобрений от двух регуляторов. Об этом говорится в сообщении биржи, пишет Forklog.

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Что известно

Речь идет о регистрации в качестве Bitcoin Services Provider (BSP) в Центральном резервном банке и первой бессрочной лицензии Digital Assets Services Provider (DASP) от Национальной комиссии по цифровым активам.

«Эти лицензии позволят Binance расширить предложение продуктов и услуг, включая варианты, адаптированные к потребностям клиентов в Сальвадоре», — сказал генеральный менеджер компании в Колумбии, Центральной Америке и Карибском бассейне Даниэль Акоста.

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В комментарии для The Block представитель Binance сообщил, что биржа уже работает в стране, но «только через офшорную платформу».

Согласно заявлению, с получением регистрации в Сальвадоре биржа будет присутствовать уже на 18 регулируемых рынках, включая Францию, Италию, Испанию, Швецию и Дубай.

Напомним

Ранее стало известно, что Binance отозвала заявки на получение лицензий вВеликобритании, Германии, Австрии, на Кипре и объявила об уходе из Нидерландов. Управление финансовых услуг и рынков Бельгии приказало бирже прекратить всю деятельность.

Напомним, в сентябре 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин легальным средством расчетов.