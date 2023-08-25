Эксглаву НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации — НАБУ

Бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю НБУ Кириллу Шевченко объявили новое подозрение — в создании преступной организации и легализации средств. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Кроме Шевченко, такие же статьи Уголовного кодекса Украины инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и эксдиректору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами НБУ Алексею Лютому.

Подробности

Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников преступления денежными средствами банка.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.

Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

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Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке.

Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.

Руководителем преступной организации и организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка, который вскоре возглавил его по решению правительства.

Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

«Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обушков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, обзорах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов, а также дополнительных следственных действий, проведенных с момента первых сообщений о подозрении», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2022 года НАБУ сообщило о подозрении Кириллу Шевченко. А уже в феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрениях еще десяти лицам, причастным к схеме вывода средств Укргазбанка.