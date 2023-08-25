МВФ изучает поправки к закону о возврате налогов

Международный валютный фонд изучает окончательную версию закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (№ 8401), на соответствие структурному маяку. Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в комментарии Укринформу.

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«Мы изучаем окончательную версию закона об установлении его соответствия согласованной стратегии. Это и определит, был ли этот структурный маяк выполнен или нет», — отметил Степанян.

Ранее стало известно, что перед голосованием за принятие законопроекта № 8401 во втором чтении по настоянию замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы в него внесли поправки, не согласованные с Международным валютным фондом. В частности, из закона исключили возобновление налоговых проверок для крупного бизнеса.

После чего первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в МВФ не засчитывают выполнение «налогового» структурного маяка, поскольку в части налоговых проверок законопроект был изменен без согласования с МВФ.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное состояние. Закон вступил в силу с 1 августа 2023 года. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.

Закон предусматривает с 1 августа отмену единого налога в 2% и частично — моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября возвращается ответственность за нарушение в области применения регистраторов расчетных операций (РРО).